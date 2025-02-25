Жительница ЯНАО предстанет перед судом за нападение на пристава

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы города Губкинский (ЯНАО), направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в декабре 2024 года. По версии следствия, фигурантка отказалась покинуть здание инстанции после участия в судебном процессе. В ответ на законные действия пристава женщина дважды ударила его.

Нарушительницу обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время она предстанет перед судом.