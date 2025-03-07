Жительница Якутии едва не задушила дочь зятя от первого брака

Суд вынес приговор жительнице Якутии, которая напала на дочь зятя от первого брака. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой пресс-службу инстанции.
Установлено, что в день преступления мужчина отдыхал с дочкой на природе. К нему также присоединились новая жена и ее мать. В какой-то момент разгорелась ссора, и теща начала душить ребенка, угрожая убийством.
Суд обязал нападавшую выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. Однако потерпевшая сторона посчитала такое решение несправедливым и подала апелляционную жалобу. В результате сумму увеличили до 500 тысяч рублей.
В США начали расследовать рост цен на яйца
Посвященная 8 Марта встреча волонтеров прошла в Серпухове
Врачи Марадоны предстанут перед судом в Аргентине
Прокуратура начала проверку после гибели провалившейся под лед девочки в Химках
Каждый десятый россиянин выступил за отмену празднования 8 Марта
В США заявили, что Украина превратилась в европейский Афганистан
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте