Жительница Якутии едва не задушила дочь зятя от первого брака

Суд вынес приговор жительнице Якутии, которая напала на дочь зятя от первого брака. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой пресс-службу инстанции.

Установлено, что в день преступления мужчина отдыхал с дочкой на природе. К нему также присоединились новая жена и ее мать. В какой-то момент разгорелась ссора, и теща начала душить ребенка, угрожая убийством.

Суд обязал нападавшую выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. Однако потерпевшая сторона посчитала такое решение несправедливым и подала апелляционную жалобу. В результате сумму увеличили до 500 тысяч рублей.