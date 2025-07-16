Жительница Челябинска засудила сына за нападение

Жительница Челябинска выступила против закрытия уголовного дела, возбужденного в отношении напавшего на нее сына. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
На заседании защита ходатайствовала о прекращении дела, предлагая применить меру в виде судебного штрафа. Однако потерпевшая настаивала на продолжении разбирательства, сочтя выплаты компенсации в размере 10 тысяч рублей и формально произнесенные извинения недостаточными для возмещения ущерба.
Нападение произошло на почве бытового конфликта. Фигурант жестоко избил мать, из-за чего та получила перелом. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы.
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