Жительница Челябинска засудила сына за нападение

Жительница Челябинска выступила против закрытия уголовного дела, возбужденного в отношении напавшего на нее сына. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

На заседании защита ходатайствовала о прекращении дела, предлагая применить меру в виде судебного штрафа. Однако потерпевшая настаивала на продолжении разбирательства, сочтя выплаты компенсации в размере 10 тысяч рублей и формально произнесенные извинения недостаточными для возмещения ущерба.

Нападение произошло на почве бытового конфликта. Фигурант жестоко избил мать, из-за чего та получила перелом. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы.