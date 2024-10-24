Жительница Башкирии ранила ножом мужа в свой день рождения

В Башкирии правоохранители завели уголовное дело на 48-летнюю местную жительницу, которая ранила ножом своего супруга прямо в день рождения. Об этом рассказал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по республике.

Правоохранители выяснили, что женщина напала на мужа во время бурного празднования дня рождения. Скандал между супругами случился на почве ревности. Обвиняемая приревновала своего возлюбленного к сестре.

В полицию о случившемся сообщили медики, к которым и поступил пострадавший. Скорую помощь мужчине вызвала сестра обвиняемой.