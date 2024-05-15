Жителю Свердловской области вынесут приговор за избиение беременной жены | 360°

15 мая 2024, 13:06
Жителю Свердловской области вынесут приговор за избиение беременной жены
В Свердловской области суд рассмотрит дело 22-летнего местного жителя, который неоднократно бил беременную жену. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В период с января по март 2024 года мужчина систематически избивал жену, зная, что она находится в положении. В один из дней он угрожал ей убийством.
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Во время допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Его дело будет рассматриваться в Сухоложском городском суде.
Свердловская область
Избиения
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