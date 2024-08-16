Жителю Самарской области вынесут приговор за убийство коллеги и случайного свидетеля

В Самарской области пройдет суд над жителем Сызранского района, который убил коллегу по ферме, а затем расправился со случайным свидетелем. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на прокуратуру региона.

Происшествие случилось в сентябре 2023 года на ферме в районе поселка Новые Озерки. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с коллегой и нанес ему не менее 25 ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте. После мужчина расправился с пенсионером, который находился неподалеку и мог быть случайным свидетелем.

В 2015 году злоумышленник уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.