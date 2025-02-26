Жителю Петербурга присудили 12 лет колонии за поджог на железной дороге

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о завершении судебного процесса над жителем Петербурга, обвиняемым в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Мужчину, ранее имевшего судимости, приговорили к 12 годам тюремного заключения.
Согласно официальным документам, обвиняемый получил инструкции через интернет в апреле 2024 года. Его действия привели к нарушению безопасности общественного транспорта. Это стало основанием для квалификации преступления как террористического акта.
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