Жителю Петербурга присудили 12 лет колонии за поджог на железной дороге

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о завершении судебного процесса над жителем Петербурга, обвиняемым в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Мужчину, ранее имевшего судимости, приговорили к 12 годам тюремного заключения.

Согласно официальным документам, обвиняемый получил инструкции через интернет в апреле 2024 года. Его действия привели к нарушению безопасности общественного транспорта. Это стало основанием для квалификации преступления как террористического акта.