Жителю Перми назначили 12 лет тюрьмы за попытку продажи наркотиков
В Перми суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за попытку продажи наркотиков. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.
Установлено, что мужчина получил оптовую партию мефедрона и стал хранить ее при себе с целью последующей продажи. Его задержали во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
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