Жителю Курганской области, который в нетрезвом виде сбил пешеходов, вынесли приговор

В Курганской области прошел суд над местным жителем, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух пешеходов, после чего один из них скончался. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Шатровского суда.
Случай произошел еще в июне этого года на трассе Шатрово — Мехонское. В какой-то момент мужчина потерял управление автомобилем, выскочил на обочину, где наехал на двух пешеходов. Один пострадавший скончался на месте, другой получил тяжелые травмы.
Водителя признали виновным и присудили ему 7,5 года лишения свободы.
Сроки применения налоговых льгот изменят в Подмосковье для резидентов ОЭЗ
Тестирование ко Дню Конституции России провели в Ленинском округе
Капитальный ремонт 47 домов выполнили в Ленинском округе в 2024 году
Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»
Около 40 мусорных баков обновили в Подмосковье за неделю
Участников украинской секты «Аллатра» задержали в Москве и Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте