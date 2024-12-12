Жителю Курганской области, который в нетрезвом виде сбил пешеходов, вынесли приговор

В Курганской области прошел суд над местным жителем, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух пешеходов, после чего один из них скончался. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Шатровского суда.

Случай произошел еще в июне этого года на трассе Шатрово — Мехонское. В какой-то момент мужчина потерял управление автомобилем, выскочил на обочину, где наехал на двух пешеходов. Один пострадавший скончался на месте, другой получил тяжелые травмы.

Водителя признали виновным и присудили ему 7,5 года лишения свободы.