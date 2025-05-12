Жителя Забайкалья задержали по делу о возгорании 40 дач
Правоохранители задержали жителя села Смоленка Читинского района, который спровоцировал массовый пожар. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкалья.
По версии следствия, на своем участке 50-летний фигурант резал металл для установки забора, что привело к возгоранию. Пламя повредило имущество на 40 дачах в кооперативе «Малиновка».
Теперь мужчине грозит до восьми лет заключения. Возбуждено уголовное дело.
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