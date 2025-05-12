Жителя Забайкалья задержали по делу о возгорании 40 дач

Правоохранители задержали жителя села Смоленка Читинского района , который спровоцировал массовый пожар . Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкалья.

По версии следствия, на своем участке 50-летний фигурант резал металл для установки забора, что привело к возгоранию. Пламя повредило имущество на 40 дачах в кооперативе «Малиновка» .

Теперь мужчине грозит до восьми лет заключения. Возбуждено уголовное дело.