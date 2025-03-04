Жителя Удмуртии заключили под стражу по подозрению в убийстве матери во время застолья

Суд избрал меру пресечения 43-летнему жителю села Пудем Ярского района Удмуртии. Его обвиняют в убийстве собственной матери, сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По версии следствия, в ночь на 27 февраля женщина и ее сын распивали спиртное. Между ними разгорелся конфликт, во время которого мужчина начал жестоко избивать родственницу.

Травмы оказались смертельными. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.