Жителя Удмуртии заключили под стражу по подозрению в убийстве матери во время застолья
Суд избрал меру пресечения 43-летнему жителю села Пудем Ярского района Удмуртии. Его обвиняют в убийстве собственной матери, сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.
По версии следствия, в ночь на 27 февраля женщина и ее сын распивали спиртное. Между ними разгорелся конфликт, во время которого мужчина начал жестоко избивать родственницу.
Травмы оказались смертельными. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.
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