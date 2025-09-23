Жителя Удмуртии обвинили в нападении на полицейского с ножом

В Объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщили о задержании 56-летнего жителя Дебесского района, ранее имевшего проблемы с законом. Его подозревают в том, что он применил насилие к сотруднику полиции, написал Izhlife .

Следствие считает, что днем 16 сентября нетрезвый мужчина напал с ножом на участкового уполномоченного полиции «в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Задержанный признал свою причастность к преступлению и согласился с ходатайством следователя. Суд, учитывая данные о личности подозреваемого, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.