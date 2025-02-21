Жителя Тюмени раздавило автомобилем во время ремонта в гараже

Ремонт легкового автомобиля обернулся гибелью для жителя Тюмени. Транспорт насмерть придавил мужчину в одном из гаражных кооперативов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на представителей поисково-спасательной службы «ТОСЭР».