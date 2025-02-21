Жителя Тюмени раздавило автомобилем во время ремонта в гараже

Ремонт легкового автомобиля обернулся гибелью для жителя Тюмени. Транспорт насмерть придавил мужчину в одном из гаражных кооперативов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на представителей поисково-спасательной службы «ТОСЭР».

Прибывшие на вызов специалисты извлекли тело погибшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Теперь сотрудникам компетентных ведомств предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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