Жителя Тюмени раздавило автомобилем во время ремонта в гараже

Ремонт легкового автомобиля обернулся гибелью для жителя Тюмени. Транспорт насмерть придавил мужчину в одном из гаражных кооперативов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на представителей поисково-спасательной службы «ТОСЭР».
Прибывшие на вызов специалисты извлекли тело погибшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Теперь сотрудникам компетентных ведомств предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
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