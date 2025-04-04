Жителя Ставрополья заключили под стражу после убийства жены

В Железноводске мужчину, который жестоко расправился с супругой, взяли под стражу до 30 мая. Об этом сообщили сайту newstracker.ru в СУ СКР по Ставрополью.

В конце марта во время ссоры злоумышленник убил свою жену.

Он признался, что не рассчитал силу ударов. Женщина скончалась на месте. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления шеи.

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