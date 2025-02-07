Жителя Ростовской области осудили за стрельбу во время дорожного конфликта

Новошахтинский суд вынес приговор жителю Ростовской области по делу о хулиганстве. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что летом 2023 года фигурант, находясь за рулем машины Nissan, вступил в конфликт с водителем, который не уступил ему дорогу. Злоумышленник догнал машину оппонента и заблокировал проезд. Впоследствии он ударил по стеклу легковушки и выстрелил в окно.

Агрессор вину не признал. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.