Жителя Петербурга задержали за кражу сумки у пенсионерки

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в краже сумки у пенсионерки на кладбище. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службе МВД по городу и Ленобласти.

По данным ведомства, в полицию обратилась 85-летняя женщина и сообщила о пропаже личных вещей на кладбище на Камской улице. В сумке у нее были документы и 1700 рублей.

Отмечается, что вечером того же дня по подозрению в краже полицейские задержали неработающего 32-летнего мужчину, против него возбудили уголовное дело.

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