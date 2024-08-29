Жителя Петербурга задержали по подозрению в распространении наркотиков

Петербургские правоохранители задержали в парке «Сосновка» 34-летнего жителя Петроградского района. Как сообщило СМИ , его заподозрили в распространении наркотиков.

Согласно данным ГУ МВД РФ по городу, у мужчины изъяли пять свертков с запрещенными веществами. Дома у фигуранта обнаружили еще более килограмма наркотиков и упаковочные материалы.

Возбуждено уголовное дело. Закладчику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.