Жителя Петербурга задержали по подозрению в распространении наркотиков
Петербургские правоохранители задержали в парке «Сосновка» 34-летнего жителя Петроградского района. Как сообщило СМИ, его заподозрили в распространении наркотиков.
Согласно данным ГУ МВД РФ по городу, у мужчины изъяли пять свертков с запрещенными веществами. Дома у фигуранта обнаружили еще более килограмма наркотиков и упаковочные материалы.
Возбуждено уголовное дело. Закладчику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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