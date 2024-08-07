Жителя Петербурга отправили в колонию на 8 лет за попытку убийства матери

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который пытался убить свою 85-летнюю мать. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на прокуратуру Выборгского района города.

Еще в октябре 2023 года мужчина нанес множественные удары родственнице, находясь у нее в квартире. Женщину удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Обвиняемому присудили восемь лет заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.