Жителя Петербурга обвинили в смертельном избиении отца возлюбленной

Житель Петербурга попал под статью за смертельное избиение отца возлюбленной. Мужчине уже предъявлено обвинение, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено возле дома на улице Бородачева. Согласно данным ведомства, между фигурантом и родственником его сожительницы разгорелся конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил оппонента кулаком по голове.

Полученная травма оказалась смертельной. Пострадавший скончался на месте. Нападавший признал вину.