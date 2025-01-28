Жителя Петербурга обвинили в смертельном избиении отца возлюбленной

Житель Петербурга попал под статью за смертельное избиение отца возлюбленной. Мужчине уже предъявлено обвинение, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено возле дома на улице Бородачева. Согласно данным ведомства, между фигурантом и родственником его сожительницы разгорелся конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил оппонента кулаком по голове.
Полученная травма оказалась смертельной. Пострадавший скончался на месте. Нападавший признал вину.
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