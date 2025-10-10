Жителя Петербурга обвинили в ограблении человека с инвалидностью

В Красносельском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 39-летнего мужчины. Его обвиняют в грабеже. По данным Piter.tv, инцидент произошел 12 августа рядом с домом на улице Маршала Захарова.
Согласно пресс-службе надзорного ведомства, петербуржец подошел к мужчине в инвалидной коляске, выхватил у него телефон и скрылся, написал телеканал «Санкт-Петербург».
Пострадавший получил свое имущество обратно. Уголовное дело передано в Красносельский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
