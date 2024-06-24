Жителя Пермского края приговорили к 20 годам тюрьмы за жестокое убийство

В Пермском крае суд вынес приговор местному жителю, который жестоко расправился со своей знакомой с целью завладеть ее имуществом. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на краевое СУ СКР.

В лесу вблизи поселка Усть-Качка мужчина распивал алкоголь со своей знакомой, когда между ними начался конфликт. Он напал на женщину, нанося ей множественные удары руками и стеклянной бутылкой. После избиения злоумышленник похитил золотые украшения с пострадавшей и поджег ее. Женщина погибла от множественных ожогов.

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии особого режима.