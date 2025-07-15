Жителя Пермского края осудили за продажу пистолета Макарова

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Пермском крае раскрыли случай незаконного оборота огнестрельного оружия. Мужчина, желая получить денежное вознаграждение, продал другому лицу пистолет системы Макарова, написал Ura.ru.
Следственными органами УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.
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