Жителя Пермского края осудили за продажу пистолета Макарова

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Пермском крае раскрыли случай незаконного оборота огнестрельного оружия. Мужчина, желая получить денежное вознаграждение, продал другому лицу пистолет системы Макарова, написал Ura.ru.

Следственными органами УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.

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