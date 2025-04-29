Жителя Пензы задержали за кражу шуруповерта и одежды из ПВЗ

Правоохранители задержали 41-летнего жителя Пензы по подозрению в краже товаров из пункта выдачи. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные полиции.
Злоумышленник повредил входную дверь и проник внутрь помещения, похитив имущество на сумму около 11 тысяч рублей. Мужчина забрал шуруповерт, одежду, косметику и другие вещи. Украденное он спрятал в кустах на территории соседнего двора.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
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