Жителя Пензы задержали за кражу шуруповерта и одежды из ПВЗ

Правоохранители задержали 41-летнего жителя Пензы по подозрению в краже товаров из пункта выдачи. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на данные полиции.

Злоумышленник повредил входную дверь и проник внутрь помещения, похитив имущество на сумму около 11 тысяч рублей. Мужчина забрал шуруповерт, одежду, косметику и другие вещи. Украденное он спрятал в кустах на территории соседнего двора.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.