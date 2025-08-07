Жителя Пензенской области осудили на 8,5 года за убийство знакомого

По данным следствия, инцидент произошел вечером 17 мая в селе Колтовское. Осужденный и его знакомый выпивали вместе. Между мужчинами возник конфликт, так как потерпевший оскорблял осужденного. Тогда осужденный ударил потерпевшего ножом в ногу. Затем они вышли на улицу, где осужденный несколько раз ударил оппонента ножом. 45-летний потерпевший скончался на месте от ран в груди.

После этого осужденный лег спать. Утром следующего дня он сам сообщил о преступлении участковому. Суд назначил ему наказание — восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.