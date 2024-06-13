Жителя Нижнего Новгорода задержали с крупной партией наркотиков

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода задержали местного жителя с крупной партией запрещенных веществ около станции метро «Заречная». Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, мужчина увидел около метро сотрудников ППС и сбросил 20 свертков с наркотиками. Внутри был мефедрон по 2,9 грамма.

Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.