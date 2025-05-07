Жителя Нижнего Новгорода задержали с крупной партией наркотиков
Правоохранители задержали 34-летнего жителя Нижнего Новгорода по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, у мужчины обнаружили полимерный пакет с порошком и 32 свертка, предположительно, с запрещенными веществами.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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