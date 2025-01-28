Жителя Ленобласти задержали по делу об интернет-торговле наркотиками

Правоохранители задержали 30-летнего жителя Соснового Бора по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД России по Ленобласти.
Фигуранта остановили для проверки на Солнечной улице. У мужчины обнаружили более грамма запрещенных веществ. Еще около килограмма он хранил дома. Там же стражи порядка нашли 2,5 миллиона рублей, оборудование и приспособление для расфасовки наркотиков.
Предположительно, гражданин занимался продажей «товара» в Сети. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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