Жителя Курганской области осудили за организацию нарколаборатории в доме друга
Суд вынес приговор жителю села Шатрово Курганской области по делу об изготовлении запрещенных веществ, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Установлено, что фигурант собрал дикорастущее наркосодержащее растение и отнес сырье в дом своего друга. Там он организовал лабораторию по производству незаконных веществ.
Злоумышленнику назначили наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы. Срок он проведет в колонии общего режима.
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