Жителя Курганской области осудили по делу о травмировании его сына в ДТП
Суд вынес приговор жителю Куртамыша Курганской области, который устроил пьяное ДТП с пострадавшим. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Установлено, что фигурант, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, наехал на железобетонную опору моста. Травмы получил пассажир автомобиля — 11-летний сын водителя.
Известно, что мужчина не имел права управлять транспортным средством. Ему назначили наказание в виде 3,5 года принудительных работ.
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