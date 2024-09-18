Жителя Курганской области осудили по делу о травмировании его сына в ДТП

Суд вынес приговор жителю Куртамыша Курганской области, который устроил пьяное ДТП с пострадавшим. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, наехал на железобетонную опору моста. Травмы получил пассажир автомобиля — 11-летний сын водителя.

Известно, что мужчина не имел права управлять транспортным средством. Ему назначили наказание в виде 3,5 года принудительных работ.