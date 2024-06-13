Жителя Курганской области лишили водительских прав после наезда на ребенка

В Курганской области суд вынес приговор жителю города Петухово, который, управляя грузовиком, сбил ребенка на велосипеде. Об этом написал Ura.ru.

Сайт региональной прокуратуры сообщает, что водитель автомобиля ЗИЛ-PCB наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок погиб. Мужчину лишили права управления транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев, а также обязали его выплачивать 15% от заработной платы в доход государства.

Ранее курганца признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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