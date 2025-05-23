Жителя Кургана осудили на 12 лет за попытку продать наркотики

Суд в Кургане вынес приговор 35-летнему местному жителю, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что зимой 2024 года фигуранта задержали с 200 граммами запрещенных веществ. Товар мужчина намеревался продать жителям области.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.

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