Жителя Кубани осудили за смертельную драку на базе отдыха

Гулькевичский районный суд рассмотрел дело 40-летнего жителя Кропоткина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего по неосторожности. Об этом написала «Кубань 24» .

В июне 2024 года, находясь на территории базы отдыха «Ореховая Роща», житель Кропоткина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 38-летним мужчиной. Из-за личной неприязни он несколько раз ударил оппонента по голове. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

За совершенное преступление суд приговорил злоумышленника к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере одного млн рублей.