Жителя ЯНАО отправили в колонию на 8 лет за убийство знакомого

Суд ЯНАО отправил в тюрьму на восемь лет жителя Надыма, убившего нетрезвого знакомого. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал СУ СК России по региону.

Конфликт между двумя знакомыми привел к гибели одного из мужчин. Осужденный схватил кухонный нож и нанес своему обидчику ранение в область груди. От полученной травмы пострадавший скончался на месте.

Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

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