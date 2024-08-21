Жителя ЯНАО отправили в колонию на 8 лет за убийство знакомого
Суд ЯНАО отправил в тюрьму на восемь лет жителя Надыма, убившего нетрезвого знакомого. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал СУ СК России по региону.
Конфликт между двумя знакомыми привел к гибели одного из мужчин. Осужденный схватил кухонный нож и нанес своему обидчику ранение в область груди. От полученной травмы пострадавший скончался на месте.
Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
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