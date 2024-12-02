Жителя ЯНАО оштрафовали за ложный донос об угоне автомобиля

Пуровский районный суд вынес приговор жителю ЯНАО, обвиняемому в заведомо ложном доносе. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной прокуратуры.

Установлено, что мужчина написал заявление об угоне своего автомобиля, однако информация оказалась ложной. Таким образом фигурант пытался избежать ответственности за то, что дал пьяному знакомому покататься на машине.

Гражданину назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.