Жителя Ижевска заподозрили в полумиллионной краже

В Ижевске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже техники из компьютерного клуба в Октябрьском районе. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональное МВД.
По предварительной версии, задержанный работал в бригаде, выполнявшей ремонт помещения. У него был доступ к комнате, где хранилась техника. Он вынес оттуда семь системных блоков и восемь мониторов, а затем продал их знакомому. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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