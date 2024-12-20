Жителя Ижевска заподозрили в полумиллионной краже

В Ижевске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже техники из компьютерного клуба в Октябрьском районе. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональное МВД.

По предварительной версии, задержанный работал в бригаде, выполнявшей ремонт помещения. У него был доступ к комнате, где хранилась техника. Он вынес оттуда семь системных блоков и восемь мониторов, а затем продал их знакомому. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.