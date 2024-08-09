Жителя Ижевска задержали за организацию нарколаборатории в гараже

Сотрудники УФСБ задержали жителя Ижевска, который организовал лабораторию по производству синтетического наркотика в своем гараже. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители изъяли оттуда реагенты, прекурсоры и лабораторное оборудование. Мужчина успел произвести на продажу более 700 граммов запрещенных веществ.

Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.