Жителя Ижевска задержали за организацию нарколаборатории в гараже

Сотрудники УФСБ задержали жителя Ижевска, который организовал лабораторию по производству синтетического наркотика в своем гараже. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители изъяли оттуда реагенты, прекурсоры и лабораторное оборудование. Мужчина успел произвести на продажу более 700 граммов запрещенных веществ.

Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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