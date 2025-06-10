Жителя Ижевска задержали по подозрению в смертельном избиении знакомого
Правоохранители задержали 23-летнего жителя Ижевска по подозрению в непредумышленном убийстве. Подробности сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с 47-летним знакомым. Мужчина избил оппонента, из-за чего тот получил смертельную черепно-мозговую травму.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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