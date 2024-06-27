Жителя Ижевска осудили на 10 лет за смертельное избиение собутыльника

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Ижевска по делу о смертельном избиении, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Конфликт разгорелся в ходе застолья в одном из домов Устиновского района. Установлено, что фигурант жестоко избил собутыльника, а после сбежал. Через два дня потерпевший скончался от полученных травм.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.