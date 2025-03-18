Жителя ХМАО осудили за убийство и ограбление 20-летней давности

Суд в Сургуте (ХМАО) вынес приговор местному жителю по делу об убийстве 20-летней давности. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Преступление было совершено летом 2004 года. Тогда фигурант и его знакомый набросились на мужчину, избив того руками и ногами. Травмы оказались смертельными. Впоследствии злоумышленник похитил у потерпевшего деньги.
Обвиняемому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельника осудили еще в 2005 году.
Онлайн-услугу по запрету на сделки с жильем без участия владельца запустили в Подмосковье
Тренировку по эвакуации при пожаре провели в торговом центре в Шатуре
Главного оппонента Эрдогана задержали по подозрению в коррупции
Итоги благоустройства за 2024 год подвели в Красногорске
Попытку прорыва ВСУ на фоне переговоров Путина и Трампа сорвали в Белгородской области
«Не лезьте в это». Дочь Михалкова попросила не переживать за здоровье отца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте