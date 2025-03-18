Жителя ХМАО осудили за убийство и ограбление 20-летней давности

Суд в Сургуте (ХМАО) вынес приговор местному жителю по делу об убийстве 20-летней давности. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Преступление было совершено летом 2004 года. Тогда фигурант и его знакомый набросились на мужчину, избив того руками и ногами. Травмы оказались смертельными. Впоследствии злоумышленник похитил у потерпевшего деньги.

Обвиняемому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельника осудили еще в 2005 году.