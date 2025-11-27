Жителя Челябинска задержали за попытку передать заключенным телефоны

Жителя Челябинска задержали за попытку передать заключенным ИК-2 мобильные телефоны. Об этом сообщило Ura.ru о ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.

По информации службы, мужчина собирался перебросить через ограждение исправительного учреждения восемь гаджетов. Телефоны были изъяты.

Нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей. При повторении преступления горожанин может лишиться свободы на срок до двух лет.