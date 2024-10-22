Жители Тульской области услышали звуки взрывов

Mash: два взрыва раздались в Тульской области

Взрывы произошли в Ефремове Тульской области. По словам местных жителей, в районе ТЭЦ могли упасть украинские беспилотники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Первый взрыв прозвучал около 02:10, второй — через пять минут», — уточнили в сообщении.

Официальной информации от местных властей пока не поступало.

Накануне серия взрывов прозвучала в городе Дзержинске Нижегородской области. Очевидцы сообщили, что слышали звуки, похожие на стрельбу и летящие беспилотники.

За минувшую ночь силы ПВО сбили 18 беспилотных летательных аппарата ВСУ над четырьмя российскими регионами страны. Из них 11 ликвидировали над Ростовской областью, четыре уничтожили в Брянской области, два — над территорией Курской области.