Жители Белгородской области за неделю отдали мошенникам 16 млн рублей

Одним из потерпевших стал 47-летний мужчина из Волоконовского района. Он откликнулся на объявление в Сети о возможности заработка на инвестициях. К «прибыльному» делу он привлек и своих родственников, которые в итоге лишились крупной суммы, взятой в кредит.

Сам белгородец отдал злоумышленникам свыше 2,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.