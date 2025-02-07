Жители Белгородской области за неделю отдали мошенникам 16 млн рублей

За неделю 57 жителей Белгородской области стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба — более 16 миллионов рублей, сообщил сайт «Бел.ru».
Одним из потерпевших стал 47-летний мужчина из Волоконовского района. Он откликнулся на объявление в Сети о возможности заработка на инвестициях. К «прибыльному» делу он привлек и своих родственников, которые в итоге лишились крупной суммы, взятой в кредит.
Сам белгородец отдал злоумышленникам свыше 2,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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