Жителей Петербурга, спасших ребенка из пожара, представят к награде МЧС России

Мужчины, спасшие мальчика из горящей квартиры на улице Корнея Чуковского, получат награды от администрации Красногвардейского района Петербурга. Об этом сообщил глава администрации Андрей Хорт в соцсетях, написала Neva.Today .

Случай произошел 31 марта, когда на балконе однокомнатной квартиры вспыхнул пожар. Огонь распространился на четыре квадратных метра. Чтобы справиться с пламенем, понадобилась помощь 18 спасателей и четырех единиц пожарной техники.

Несколько жителей Петербурга помогли мальчику выбраться из охваченной огнем квартиры, поймав его на покрывало. Ребенка доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Андрей Хорт заявил, что мужчин, проявивших героизм, наградят медалями МЧС России «За спасение на пожаре».