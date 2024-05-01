Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА | 360°

Важное 01 мая 2024, 14:47 Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА Губернатор Старовойт объявил опасность атаки БПЛА в Курской области РИА «Новости»

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В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Предупреждение распространил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны!» — написал глава Курской области.

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По его словам, силы и средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможного удара.

Ночью 1 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами шесть дронов Вооруженных сил Украины. Три беспилотника сбили над Воронежской областью, по одному — над Белгородской, Курской и Рязанской областями.

Старовойт сообщал, что украинский БПЛА ликвидировали в Медвенском районе. Информации о последствиях на земле не поступало.