Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА | 360°

01 мая 2024, 14:47
Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА
Губернатор Старовойт объявил опасность атаки БПЛА в Курской области
В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Предупреждение распространил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Будьте бдительны!» — написал глава Курской области.
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По его словам, силы и средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможного удара.
Ночью 1 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами шесть дронов Вооруженных сил Украины. Три беспилотника сбили над Воронежской областью, по одному — над Белгородской, Курской и Рязанской областями.
Старовойт сообщал, что украинский БПЛА ликвидировали в Медвенском районе. Информации о последствиях на земле не поступало.
Беспилотники
Россия
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