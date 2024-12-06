Житель Волгодонска погиб под колесами иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте

Водитель автомобиля Toyota Yaris сбил 37-летнего мужчину, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший получил тяжелые повреждения и скончался в больнице. Об этом сообщает сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Ростовской области.
По данным правоохранителей, авария произошла в четверг, 5 декабря, на Морской улице. Автомобилист не успел среагировать и сбил пешехода, который внезапно оказался на проезжей части.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. При наличии оснований стражи порядка возбудят уголовное дело.
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