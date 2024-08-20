Житель Удмуртии убил прохожего за отказ угостить сигаретой

В Удмуртии правоохранители задержали 47-летнего жителя Можги, подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

Сообщается, что преступник выпивал вместе с приятелями на улице Пролетарской. В какой-то момент он попросил сигарету у проходящего мимо мужчины, но получил отказ. Мужчина проследовал за своей жертвой в его квартиру, где несколько раз ударил его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейские заключили подозреваемого под стражу. Заведено уголовное дело.