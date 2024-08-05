Житель Удмуртии предстанет перед судом за распространение наркотиков

Суд рассмотрит дело 19-летнего жителя Ижевска, который распространял запрещенные вещества через тайники. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, обвиняемый работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и сбывал на территории Завьяловского района.

Отмечается, что правоохранители изъяли у него 36 свертков с наркотиками общей массой почти 100 граммов.

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