Житель Удмуртии предстанет перед судом за распространение наркотиков
Суд рассмотрит дело 19-летнего жителя Ижевска, который распространял запрещенные вещества через тайники. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
По данным ведомства, обвиняемый работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и сбывал на территории Завьяловского района.
Отмечается, что правоохранители изъяли у него 36 свертков с наркотиками общей массой почти 100 граммов.
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