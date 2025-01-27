Житель Удмуртии получил пять лет колонии за разбой из-за испорченных роз

Суд Удмуртии признал 29-летнего жителя Кизнера виновным в разбое. Жертвой преступления стал сосед фигуранта, сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов республики.

Следователи установили, что ночью в октябре 2024 года подсудимый в нетрезвом состоянии пришел к соседу, чтобы покурить. Во время беседы между ними возник конфликт. Обвиняемый напомнил потерпевшему о розах в палисаднике его сожительницы, которые якобы были повреждены соседскими курами. Он потребовал пять тысяч рублей в качестве компенсации.

Получив отказ, злоумышленник ударил оппонента ладонью по лицу, затем кастетом, после чего достал нож и поднес его к уху соседа, угрожая отрезать его. После этого фигурант забрал у потерпевшего телефон, пачку сигарет и 100 рублей.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.