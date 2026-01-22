Житель Тюменской области до смерти избил знакомого

В поселке Богандинский Тюменского района произошел трагический инцидент: местный житель избил своего знакомого, нанеся ему не менее 20 ударов руками и ногами. Потерпевший скончался от полученных травм на месте, написало Ura.ru .

После совершения преступления обвиняемый скрылся. Однако следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

«В ночь на 2 сентября 2025 года в квартире дома в поселке Богандинский Тюменского района произошел конфликт», — отметили в ведомстве.