Житель Тюмени попал под статью за убийство знакомого из-за конфликта

Правоохранители задержали жителя Тюмени, подозреваемого в убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По версии следствия, между мужчиной и его товарищем разгорелась ссора во время распития спиртного. Причиной стал давний конфликт. Как заявил фигурант, собутыльник долгое время избивал его.

Когда обидчик заснул, агрессор схватил нож и нанес несколько ударов. Ранения оказались смертельными. Расследование продолжается.