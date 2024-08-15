Житель Тюмени попал под статью за убийство знакомого из-за конфликта
Правоохранители задержали жителя Тюмени, подозреваемого в убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
По версии следствия, между мужчиной и его товарищем разгорелась ссора во время распития спиртного. Причиной стал давний конфликт. Как заявил фигурант, собутыльник долгое время избивал его.
Когда обидчик заснул, агрессор схватил нож и нанес несколько ударов. Ранения оказались смертельными. Расследование продолжается.
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